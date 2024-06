Secret story 2024 - Quel Habitant chuchote le plus dans la Maison ?

La Voix est d'humeur curieuse... Via le fameux téléphone rouge, il demande à Alexis, arrivé le premier à décrocher le combiné, selon lui, quel Habitant de la Maison chuchote le plus. Son premier choix se porte sur Lou mais la marseillaise désigne à son tour Perrine. Une petite surprise attend la jeune femme...

En savoir plus sur Zoé, Alexis, Lou, Perrine, Léo, Justine ou Maxence