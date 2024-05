Secret story 2024 - Quel talent rêvent-ils d'avoir ?

Qu'il est bon de rêver... Justine, Léo et Perrine réfléchissent au talent qu'ils auraient aimé avoir. Perrine et Justine auraient aimé savoir chanter, quand Léo, lui, aurait adoré savoir danser comme un pro ! Mais Perrine pense à un autre talent qui peut être bien utile : avoir une très bonne mémoire. Léo lui répond que c'est l'hypermnésie et que ça peut aussi bien être une qualité, qu'un défaut pour certains... à méditer donc !

