Secret story 2024 - Quelle est la pire place pour partir dans Secret Story ?

La finale est dans la bouche de tous les Habitants. Léo est nommé cette semaine et pour lui, la pire place, c'est la cinquième... Pour Léo et Alexis, les troisièmes, quatrièmes et deuxièmes tombent vite aux oubliés. Au final ce qui compte, c'est de gagner Secret Story... En attendant, Léo doit affronter le SAS pour espérer être en finale aux côtés d'Alexis, Lou et Maxence.

