Secret Story 2024 - Quelle stratégie gagnera aux prochaines nominations ?

Les premières nominations ont rapidement divisé la Maison des Secrets en deux clans : L’un mené par Lou et Léo et l’autre mené par Charlène et Francesca. Avec L’élimination de Maxime, vendredi, et le rapprochement soudain de Kelyan aux « 4 élastiques », la frontière entre les clans se fissure petit à petit… Ce dernier mène son rôle de double infiltré, avoue que ses alliés "sont fébriles" à l'approche des nominations. Lou, Maxence, Perrine et Léo vont-ils pouvoir prendre leur revanche ? Parviendront-ils à éviter le SAS ?

