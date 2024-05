Secret story 2024 - Quelles sont les règles des prochaines nominations ?

Les nominations approchent et il est donc temps pour la Voix de rappeler les règles de ces dernières. Tous les Habitants seront conviés un par un dans le confessionnal et voteront pour deux Habitants de la Maison des Secrets. Cassandra quant à elle est immunisée et choisira qui sera le troisième Habitant à rejoindre le banc des nommés. Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 1 mai