Secret story 2024 - Qui a le meilleur check ?

Lou et Maxence ont un check bien à eux ! Ils doivent tourner très vite et se taper dans les mains... et c'est plutôt impressionnant ! Léo est un petit peu jaloux de leur check et décide donc d'apprendre leur check ! Mais ce qui lui paraissait facile, ne l'est pas tant. Lou ne comprend pas pourquoi Léo vient s'immiscer entre eux et propose d'inventer un check à trois ! Comme ça, pas de jaloux !

