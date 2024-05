Secret Story 2024 - Qui aime bien châtie bien !

Certaines personnes ne sont pas du matin, quand d'autres ont la grande forme ! C'est le cas de Justine qui semble s'être levée du bon pied. En effet, elle n'hésite pas à taquiner Maxence dès son réveil sur ses compétences de joueur dans la Maison. L'Habitant n'ayant toujours pas buzzé depuis son arrivé, et est déjà nommé. Mais Maxence, riposte avec humour en lui disant que son aventure se résume à mission "cornichons". Comme on dit, qui aime bien, châtie bien !

