Secret story 2024 - Qui aura la 2ème partie du secret de Zoé ?

Depuis plusieurs semaines, Zoé a vu son une partir de son secret dévoilé par Maxime. Mais depuis... plus rien ! Alors que tout le monde l'interroge tous les jours et pensait l'avoir trouvé, toujours rien. Enfin ce que ne savent pas les Habitants, c'est que Francesca avait buzzé le bon intitulé avant de se rétracter au dernier moment. Du coup, qui trouvera le secret de la participante de Miss Univers ? Peut-être cette semaine ?

