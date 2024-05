Secret Story 2024 - Qui est le voleur de pièces ? L'intrigue persiste...

Alexis, Kelyan et Justine sont sur la piste d'un voleur de pièces... En effet, depuis quelques jours, ils se font voler leurs pièces qui étaient cachées dans leurs affaires personnelles. Pour eux, c'est de la triche ! Ils soupçonnent même Léo qui se retrouve avec 8 pièces sans même avoir cherché. Mais ce qu'ils ne savent pas c'est que les deux voleurs, Maxence et Perrine ont totalement le droit de voler les pièces !

