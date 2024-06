Secret story 2024 - Qui sera le recordman de buzz ?

Cette semaine, la Maison des secrets s'affole ! Si la chasse aux immunités est plus que jamais présente, la Voix, d'humeur généreuse, a également baissé le prix des buzz le temps d'une journée. tous les Habitants ont joué le jeu... ils discutent tous les huit de l'Habitant qui a le plus buzzé dans l'aventure ou au contraire celui ou celle qui est passé.e entre les mailles du filet...

En savoir plus sur Zoé, Lou, Perrine, Léo, Kelyan ou Maxence