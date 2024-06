Secret story 2024 - Quotidienne du 10 juin 2024

Pour cette semaine de demi-finale, la chasse aux secrets est relancée ! Kelyan, Maxence et Perrine sont les seuls habitants ayant maintenu leur secret protégé, mais plus pour très longtemps... Alors que les autres candidats commencent à soupçonner le binôme Maxence et Perrine d'être relié, un nouveau jeu de mémorisation va leur permettre de décrocher des indices décisifs. Enfin, les taux se resserrent et les places en finale se font plus rares. Un jeu va redistribuer les cartes en dévoilant le premier finaliste et l'élimination d'un autre... Secret Story 2024 – Quotidienne du 10 juin

En savoir plus sur Christophe Beaugrand