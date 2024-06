Secret story 2024 - Quotidienne du 11 juin 2024

Alors que les places pour la finale se font de plus en plus rares, les nerfs des habitants vont être mis à rude épreuve. Aujourd'hui, la Voix va leur permettre de gagner un accès en finale par le biais d'une énigme entourant le secret de la maison. Enfin, alors que les buzz s'enchaînent, nombreuses confrontations vont avoir lieu avant un dîner qui s'avèrera être le dernier à 5 pour le clan Maxence, Perrine, Léo, Lou et Kelyan... Secret Story 2024 – Quotidienne du 11 juin

