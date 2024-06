Secret story 2024 - Quotidienne du 12 juin 2024

Confrontations, révélations et triangle amoureux, la journée ne sera pas de tout repos pour les derniers habitants en lice. Alors que l'énigme pour découvrir le secret de la maison bat son plein, celui de Maxence et Perrine semble plus en danger que jamais. Enfin, un jeu des binômes proposé par la Voix va permettre de libérer la parole et mettre fin aux langues de bois entourant la relation entre Maxence, Perrine et Lou. Secret Story 2024 – Quotidienne du 12 juin

