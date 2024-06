Secret story 2024 - Quotidienne du 13 juin 2024

L'heure est au dilemme et au bluff ! L'énigme qui mène aux portes de la finale est enfin résolue, mais un dilemme va à nouveau tirailler cet Habitant... Les déceptions n'en finissent plus et le clan des 4 élastiques est définitivement brisé : entre promesses non tenues et manque de sincérité, la Maison des Secrets aura eu raison de leur amitié. La Voix transforme les Habitants en super héros le temps d'une soirée et leur propose des face-à-face qui vont leur permettre de renflouer les cagnottes... ou de les vider ! Secret Story 2024 – Quotidienne du 13 juin

