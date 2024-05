Secret story 2024 - Quotidienne du 13 mai 2024

Cette semaine, les clans de la maison des secrets semblent plus en danger que jamais. Alexis, qui depuis maintenant a suivi les votes du clan des 13, décide de prendre les devants en s'alliant avec le clan adverse. Il rallie à sa cause la belle Zoé, Cameron, et Kelyan, qu'il ne soupçonne pas encore d'être déjà chez eux. Par ailleurs, l'heure du jeu du maître de la maison a sonné ! Quel habitant aura le pouvoir d'être immunisé et de choisir le troisième et dernier habitant nommé ? Enfin, une nouvelle pièce ouvre ses portes : le point relais de la Voix, qui va faire trembler tous les habitants de la maison des secrets. Secret Story 2024 – Quotidienne du 13 mai

