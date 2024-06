Secret story 2024 - Quotidienne du 14 juin 2024

A seulement quelques jours de la fin de Secret Story, les cœurs s'apaisent enfin, ouvrant la voie à la sincérité et aux déclarations. L'ultime jeu de la revanche des nommés a lieu, mais il semblerait bien que certains n'ont pas compris les consignes... Pendant ce temps, la Voix s'amuse à donner une mission secrète simultanément à 3 Habitants qui ne sont pas au courant de la supercherie. Enfin, les 2 nommés Perrine et Léo sont mis à l'honneur lors d'une soirée pleine de déclarations et de fous rires, de quoi se remémorer les meilleurs souvenirs de l'aventure. Secret Story 2024 – Quotidienne du 14 juin

