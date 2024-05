Secret story 2024 - Quotidienne du 14 mai 2024

Aujourd'hui, le point relais de la Voix ouvre officiellement ses portes aux habitants ! Alors vote bloqué ou canard en plastique, les cadeaux n'en seront pas un pour tout le monde... Buzzés par Charlène sur l'intitulé de leur secret, les faux-jumeaux Lou et Léo dévoilent enfin leur véritable identité. Un choc pour Maxence et Perrine, leurs confidents de l'aventure. Enfin, côté mission, Justine continue à semer le doute lorsqu'elle disparaît de la maison à la suite de la soirée ski, et pendant toute une nuit...Secret Story 2024 – Quotidienne du 13 mai

En savoir plus sur Christophe Beaugrand