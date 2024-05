Secret story 2024 - Quotidienne du 16 mai 2024

Cette semaine, la Voix a préparé une nomination spéciale : l'un des habitants fera une fausse sortie et s'installera dans une pièce secrète, faisant croire à tout le monde qu'il a été éliminé. Aujourd'hui, les masques tombent et les habitants de la Maison des Secrets tentent de sauver leur peau en élaborant des stratégies qui vont dans tous les sens. Aucun n'est sûr de son coup et les trahisons sont au rendez-vous. De nouveaux indices sont révélés et certains se rapprochent de plus en plus de certains secrets... Heureusement que la "Secret prédiction night" est organisée pour détendre l'atmosphère ! Secret Story 2024 – Quotidienne du 16 mai

