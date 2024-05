Secret story 2024 - Quotidienne du 17 mai 2024

La Maison des Secrets se réveille de bonne humeur ! Zoé remet en question la sincérité d'Alexis, et Justine veut toujours se venger de sa nomination par Cameron. Certaine d'avoir découvert le secret de Justine, Cassandra buzze ! Mais elle ne se doute pas de toute la supercherie mise en place par Justine pour sa mission... Enfin, La Voix prépare le téléachat des nommés pour aider le public à faire son choix. Ce soir, l'une des 4 nommées ne sera non pas éliminée mais ira dans la Pièce secrète ! Secret Story 2024 – Quotidienne du 17 mai

En savoir plus sur Christophe Beaugrand