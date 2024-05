Secret story 2024 - Quotidienne du 20 mai 2024

Le premier réveil dans Lou dans la Maison des Secrets est difficile pour Léo, Maxence et Perrine. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'elle les observe en discrètement dans la pièce secrète ! En effet, Lou a été choisie par le public pour aller dans la pièce secrète. Elle va découvrir que par ce choix, le public lui a octroyé un très grand pouvoir : prendre le contrôle de la pièce des décisions. Pendant ce temps, les Habitants partent pour tenter de remporter l'épreuve de la Voix et devenir le Maître Secret de la Maison des Secrets. Cette semaine, l'identité du Maître ou de la Maîtresse restera inconnue. Tous les Habitants essayent de lire entre les lignes, mais ils ignorent qu'en réalité, c'est Lou qui, grâce au public, est devenue la Maîtresse Secrète de la Maison ! Secret Story 2024 – Quotidienne du 20 mai

