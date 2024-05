Secret story 2024 - Quotidienne du 22 mai 2024

Stratégie, révélation et élimination, rien de va plus dans la maison des secrets. Lou décide de choisir Francesca pour devenir sa complice afin qu'elle convainque ses alliés de voter contre Zoé et Cameron. Le verdict a sonné pour Cassandra, qui apprend son élimination par la Voix. Sous le choc, Alexis et Cameron sont prêts à la venger, persuadés que l'italienne est derrière ça. Enfin, le vent tourne pour Alexis, qui finit par se mettre toute la maison à dos. Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 22 mai

