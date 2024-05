Secret story 2024 - Quotidienne du 23 mai 2024

Pluie de révélation dans la Maison des Secrets ! Lou fait son grand retour : surprise générale et révélations sont au rendez-vous. Les stratégies se poursuivent et certains tentent de se racheter auprès de ceux qu'ils ont trahis, notamment Zoé auprès des filles. Les nommés, qui ne sont autres que les traîtres de la semaine précédente, sont spectateurs du rapprochement de clans auparavant ennemis. Le vent tourne pour le plus grand bonheur de certains Habitants ! Secret Story 2024 – Quotidienne du 23 mai

