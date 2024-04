Secret story 2024 - Quotidienne du 24 avril 2024

Il est temps de faire le retour de la première soirée ! Stratégie, mission secrète, secret commun... Rien n'a échappé à la Voix et elle est prête à tout vous révéler. Les Habitants ont une seule mission maintenant : trouver le secret commun des Habitants de la Maison des Secrets. Zoé et Maxence ont déjà la réponse, mais les autres ont jusqu'à vendredi pour trouver ce secret. Qui sera nommé ce vendredi ? C'est tout pour le moment. Secret Story 2024 – La quotidienne du 24 avril.

