Secret story 2024 - Quotidienne du 24 mai 2024

Au fur et à mesure des semaines, les liens se font et se défont dans la Maison des Secrets, et les alliances évoluent dans de nouvelles directions. Certains se retrouvent plus soudés que jamais... Pendant que d'autres ne savent plus s'ils doivent écouter leur cœur ou leur tête. Les nommés de la semaine, Zoé, Alexis et Cameron participent au jeu de la revanche des nommés, et le gagnant du jeu pourrait bien tout faire changer dans la Maison des Secrets... Côté cœur, des doubles jeux apparaissent, ne présageant rien de bon pour la survie des clans... Secret Story 2024 – Quotidienne du 24 mai

