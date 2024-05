Secret story 2024 - Quotidienne du 27 mai 2024

Amour et désillusions se poursuivent dans la Maison des Secrets : Maxence ne sait plus sur quel pied danser et continue son double jeu avec Perrine et Lou. De son côté, Alexis fait un pas vers Zoé en faisant d'elle sa priorité dans l'aventure. Mais la Voix réserve toujours des surprises plus folles chaque jour ! Cette semaine, il n'y a plus une Maison des Secrets, mais deux : adieu les binômes et les alliances, il est temps de redistribuer les cartes. La pièce des apparences fait aussi son arrivée dans l'aventure et réserve des surprises trompeuses pour nos Habitants... Méfiance et confiance seront les maîtres mots de la semaine. Secret Story 2024 – Quotidienne du 27 mai

