Secret story 2024 - Quotidienne du 28 mai 2024

C'est le premier réveil pour les habitants de la maison bleue et rose. Alors que Lou reste dans l'incompréhension face à la décision de Maxence, le jeune homme ne perd pas de temps pour se rapprocher de Perrine, un rapprochement que la marseillaise ne va pas tarder à voir en image ! En effet, le jeu des apparences va battre son plein : images réelles ou truquées, les habitants vont devoir se mettre en scène et démêler le vrai du faux. Secret Story 2024 – Quotidienne du 28 mai

En savoir plus sur Christophe Beaugrand