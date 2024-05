Secret story 2024 - Quotidienne du 30 mai 2024

La Voix n'a jamais fini de vous surprendre ! Toujours divisés en deux Maisons, les Habitants commencent leur journée avec une nouvelle qui ne ravit personne : il y aura 4 nommés cette semaine. Mais pour les distraire, la Voix a concocté des missions malicieuses : la Maison bleue met en scène une fausse révélation du secret de Kelyan, Justine et Léo s'infiltrent dans la Maison de l'autre pour y déposer des objets, et la Voix fait une gaffe en s'adressant à Cassandra... Entre chasse aux secrets, histoires de cœur et supercheries de la Voix, les Habitants ne sont pas au bout de leurs surprises ! Secret Story 2024 – Quotidienne du 30 mai

