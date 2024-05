Secret story 2024 - Quotidienne du 31 mai 2024

La séparation des deux Maisons continue de faire des ravages ! Le clan des 4 élastiques se fragilise jour après jour et Lou est catégorique : entre elle et Maxence, c'est fini. De son côté, il espère toujours avoir une discussion pour arranger la situation. Léo et Justine poursuivent leur mission secrète mais tout ne va pas se passer comme prévu... Le jeu de la revanche des nommés va permettre à l'un d'eux de discuter avec un Habitant de l'autre Maison : le ton va monter ! Enfin, l'heure de l'élimination a sonné : qui de Perrine, Charlène, Kelyan et Francesca sera éliminé cette semaine ? Secret Story 2024 – Quotidienne du 31 mai

En savoir plus sur Christophe Beaugrand