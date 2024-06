Secret story 2024 - Quotidienne du 4 juin 2024

L'alarme des secrets est en folie ! Les indices vont tomber à tout-va et les buzz ne vont pas cesser de retentir. Côté love, c'est l'heure des réconciliations pour Lou et Maxence, profitant de cette nouvelle journée pour se retrouver, sous le regard inquiet de Perrine. Enfin, la Voix va organiser un bal des secrets où potins et ragots vont faire trembler la maison... Secret Story 2024 – Quotidienne du 4 juin

