Secret story 2024 - Quotidienne du 5 juin 2024

La semaine en folie continue dans la maison des secrets. Jeu d'immunité et dilemme impossible, la course à la demi-finale est plus tendue que jamais. Enfin, pour apaiser les tensions, la Voix réserve une soirée spéciale aux habitants, allant devoir s'échanger leur personnalité le temps d'une soirée. Secret Story 2024 – Quotidienne du 5 juin

