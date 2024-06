Secret story 2024 - Quotidienne du 6 juin 2024

La chasse aux pièces et aux secrets continue ! Perrine et Maxence continuent de voler des pièces pendant qu'Alexis et Zoé, plus soudés que jamais, cherchent le secret de Kelyan. C'est aussi une journée de révélation : après la pluie de buzz suite au rabais de la Voix, il est désormais temps pour certaines de dévoiler leur secret... Les Habitants découvrent le dernier nommé de la semaine et certains digèrent mal la nouvelle. Mais la Voix n'est jamais à court de dilemmes et missions tordues pour divertir les Habitants. Secret Story 2024 – Quotidienne du 6 juin

