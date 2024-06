Secret story 2024 - Quotidienne du 7 juin 2024

Le soleil est au rendez-vous et les Habitants en profitent bien ! Apparemment, bronzage et chasse aux secrets sont très compatibles. Mais d'étranges bruitages retentissent depuis le début de la journée... La Voix réserve toujours des surprises et particulièrement aux nommés qui auraient mieux fait d'être attentifs. La soirée s'annonce festive avec la piscine qui mousse et des chansons dédicacées aux nommés pour leur dernière soirée. Secret Story 2024 – Quotidienne du 7 juin

