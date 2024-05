Secret story 2024 - Quotidienne du 8 mai 2024

Il est temps pour la Voix d'annoncer qui sont les deux nommés de la semaine. Lou et Léo vont aller dans le SAS vendredi, mais c'est à Perrine de choisir qui les accompagnera. Finalement, c'est Ulysse qui ira sur le banc des nommés. Rapprochement, stratégie font partie de la vie des Habitants de la Maison des Secrets, mais cette semaine le Téléphone Rouge fait son grand retour et avec lui une Pièce Rouge ! Qu'est-ce que la Voix a prévu pour les Habitants ? Secret Story 2024 - Quotidienne du 8 mai 2024

En savoir plus sur Christophe Beaugrand