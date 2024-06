Secret story 2024 - Retour sur l'élimination du vendredi 31 mai

Cette semaine, 4 Habitants étaient nommés. Les Habitants de chacune des Maisons s'affrontaient. Et Le résultat est tombé... C'est Charlène et Francesca qui ont quitté l'aventure. Dans la maison rose c'est l'euphorie, tandis que dans la maison bleue c'est la désillusion... Justine perd ses deux alliés de l'aventure et est inconsolable. Elle espère retrouver du soutien auprès de nouvelles alliées. Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 1er juin

