Secret Story 2024 - Retournement de situation contre Alexis ?

Dès le réveil, les stratégies commencent ! Justine, Léo et Charlène doutent de la sincérité de Cameron, le pensant imprévisible et trop confiant. Justine et Charlène tentent aussi de convaincre Léo de nommer Alexis, mais il reste de marbre face à leur stratégie, souhaitant rester fidèle à son clan. Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 16 mai

