Secret story 2024 - Réveil de princesses VS Réveil de rappeurs US

Dans la Maison divisée, ces sont deux salles, deux ambiances. Pour le dernier réveil des Habitants dans cette Maison séparée en deux, on remarque deux ambiances différentes : on peut choisir le réveil de princesse sur des sons de films animés qui rappellent de bons souvenirs, ou bien un réveil plus dynamique sur des classiques du rap américains. Alors, vous avez fait votre choix ?

