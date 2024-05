Secret Story 2024 - Secret Prediction night : Les mises en scènes hilarantes des Habitants

Il est temps de détendre l'atmosphère à la Maison des Secrets ! En binôme, les habitants doivent choisir une situation qui met en scène un autre binôme dans le futur. Des situations comme "Alexis et Zoé dans 30 ans en vacances ensemble", "Charlène et Francesca le soir de la finale", ou encore "Lou et Léo lorsque Lou se retrouvera dans le SAS pour la huitième semaine consécutive" vont être mis en scène lors de cette soirée et 2000 euros chacun sont à la clé pour le binôme gagnant. Des imitations à mourir de rire ! Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 16 mai