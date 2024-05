Secret Story 2024 - Secret Story, une aventure où l'on créé des liens

Après plusieurs semaines, Justine et Alexis partagent leurs ressentis sur l'aventure qu'ils vivent. Les départs, chaque semaine, bouleversent nos Habitants qui s'attachent forcément entre eux. Justine a eu du mal à se remettre au (faux) départ de Lou par exemple. Ou encore l'épreuve de la valise quand on est nommé : c'est à ce moment-là que Justine réalisait qu'elle pouvait quitter l'aventure à tout moment. Car s'il y a de la stratégie et du jeu dans Secret Story, c'est aussi une aventure humaine ou des liens très forts se créés.

