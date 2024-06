Secret story 2024 - Session badminton pour Zoé et Alexis (un peu mauvais joueur)

C'est le week-end, l'épreuve du SAS est passée et les Habitants peuvent prendre un peu de repos et se décontracter sans penser aux stratégies. Zoé et Alexis ont choisi de jouer au badminton. Tous les deux très compétiteurs, chacun veut gagner ! Mais quand l'un d'eux n'arrive pas à marquer des points, on trouve vite des excuses... n'est-ce pas Alexis ?

