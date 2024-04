Secret Story 2024 - Session interrogatoire pour les faux jumeaux

Le secret de Lou et Léo fait parler toute la Maison. Les Habitants sont joueurs et ils sont sur la piste des faux jumeaux. Justine est certaine qu'ils ne se connaissent pas et qu'ils se sont rencontrés quelques minutes avant d'intégrer l'aventure... Arriveront-ils à garder leur secret ?

