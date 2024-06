Secret story 2024 - Si Maxence et Justine étaient mariés

La passion de nos Habitants ? Les jeux de rôles. Kelyan s'est transformé en Karl, un directeur d'une entreprise d'import-export de matériaux. Il revient d'un voyage avec Perrine avec qui ça n'a pas l'air d'aller très fort. Et Karl a pour fille Justine qui va se marier avec Maxence, alias Dave ! Vous avec suivi jusqu'ici ? Car entre les deux tourtereaux ça ne va pas fort... Nous en tout cas, on est fan de leur acting !

