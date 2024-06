Secret Story 2024 - Soirée mousse... qui ne s'arrête pas !

Mousse party à Secret Story ! Ce soir, la soirée se passe dans la piscine et les Habitants s'éclatent, jusqu'à ce que le robinet deviennent fou et ne s'arrête plus... Les Habitants ont 10 minutes pour trouver comment le stopper : un vrai travail d'équipe se met en place dans la Maison ! Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 7 juin