Secret story 2024 - Soirée pique-nique organisée pour les nommés !

Les habitants préparent un pique-nique pour les nommés de la semaine qui sont Lou, Léo et Ulysse. Pour cette soirée émouvante placée sous le signe des souvenirs, chacun raconte une anecdote, un moment partagé avec les nommés, et ceux-ci font part de leurs regrets s'ils partent de l'aventure. Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 10 mai

