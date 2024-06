Secret story 2024 - Storytime, Léo est le nouveau Père Castor

On a trouvé le Père Castor de la Maison des Secrets ! Après la réunification des deux Maisons, il se souvient d'une histoire de famille qu'il a envie de raconter à tout le monde. Un ami de son grand-père aurait frôlé la mort lors d'un accident impliquant un orque et l'hélice de son bateau. On vous laisse le plaisir de l'écouter !

