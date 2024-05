Secret Story 2024 - "Strike the pose" avec Zoé et Cassandra

La Voix a préparé une soirée "Mini Secret Story" aux Habitants. Ils se sont tous mis sur leur 31 et Cassandra a envie d'avoir l'attitude qui va avec sa tenue. Elle demande des conseils à Zoé, qui a l'habitude des défilés. L'ancienne Miss prend son rôle très à cœur ! Comment "strike the pose" ? Se tenir bien droite et accentuer son déhanché.

En savoir plus sur Zoé ou Cassandra