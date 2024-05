Secret Story 2024 - Team "dur" public ou bon public ?

Qui a l'humour facile dans la Maison ? Justine est très bon public, surtout pour des choses futiles. Si c'est un peu trop "intelligent", elle va simplement sourire. Quand Francesca, elle, est plutôt "dur" public, comme elle le dit. Elle aimerait rigoler plus facilement comme les autres. Ainsi, pour ne pas déroger à son tempérament, Justine a décidé qu'aujourd'hui, elle allait les faire encore plus rire ! On a hâte de voir ça, tant son rythme quotidien est déjà plutôt élevé.

