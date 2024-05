Secret Story 2024 - "T'es en couple ?" Zoé révèle son couple à Léo et Maxence

Alors que Léo et Maxence interrogent Zoé sur sa vie amoureuse, la jeune femme leur annonce être amoureuse d’un homme depuis trois ans et demi. Si elle met les garçons dans la confidence, zoé leur demande toutefois garder ce secret pour eux. Alors, révélation sincère ou stratégie?

