Secret Story 2024 - The Voice dans la Maison des Secrets. Ou presque ...

"Tout est chaooooos". Aujourd'hui, Zoé et Justine sont en grande forme ! Les deux Habitantes avaient envie de pousser la chansonnette à tue-tête ! "Sous le vent", "Pour que tu m'aimes encore", "Sensualité", "Femme Like U"... Tout le répertoire français (ou presque) y passe ! Et il n'en fallait pas plus pour Cassandra, Francesca et Charlène pour se joindre à elles. The Voice ou Secret Story ? On ne sait plus ! Vous prenez qui dans votre équipe ?

