Secret Story 2024 - Toute la Maison en proie au secret de Kelyan

La fin de l'aventure Secret Story approche et les Habitants sont plus déterminés que jamais à trouver les secrets restants, dont celui de Kelyan ! Il fait l'objet de toutes les enquêtes : certains le pensent chanteur, magicien, doubleur... Qui osera buzzer en premier ? Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 7 juin

