Secret story 2024 - "Tu m'as aidé à m'ouvrir aux autres" Déclaration entre Alexis et Léo

La soirée des nommés permet à tous les Habitants d'ouvrir leurs coeurs. Depuis qu'ils ont vécu ensemble dans la Maison Rose, Alexis et Léo se sont découverts. Alexis remercie Léo de l'avoir aidé à s'ouvrir aux Habitants de la Maison des Secrets et il espère qu'il ira loin dans l'aventure. Léo a aussi appris à le connaître et est content de pouvoir compter sur lui.

